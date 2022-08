A PSP interveio ao início da tarde desta sexta-feira no Parque Bensaúde, em Benfica, Lisboa, devido a várias chamadas de populares, feitas via 112, a dar conta de um homem que estaria a ameaçar utilizadores do parque com um ferro.

Um carro-patrulha da esquadra de Benfica esteve no local, vistoriou todo o parque, mas não encontrou ninguém que correspondesse à descrição feita pelas testemunhas.