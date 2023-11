Recebeu um SMS a pedir dinheiro pela carta de condução? Atenção, é fraude

O Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) alertou esta terça-feira para a existência de esquemas fraudulentos relacionados com a obtenção da carta de condução através das redes sociais e de SMS em troca do dinheiro solicitado."O IMT não efetua a comunicação do pagamento de qualquer um dos serviços através destes meios, pelo que não deve proceder, em momento algum, ao pagamento. Reforçamos que o pagamento de quaisquer valores para obtenção de carta de condução falsa, bem como a emissão destas cartas, são crimes puníveis por lei", lê-se no site oficial.