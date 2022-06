Um recluso da cadeia do Linhó, em Sintra, agrediu um guarda prisional com um golpe de mata-leão, logo após a abertura das celas.Os Serviços Prisionais confirmaram aoa agressão, acrescentando que a vítima sofreu ainda ferimentos num dedo.Ao que oapurou, o preso mordeu o guarda.Só em maio, três guardas do Linhó foram agredidos.