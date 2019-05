Reclusos gravam videoclipe de hip-hop em camarata da prisão de Leiria

Filmagens foram feitas nos primeiros dias de maio.

Por Miguel Curado | 16:27

Oito reclusos da prisão de Leiria, todos eles jovens, fecharam-se numa camarata daquele estabelecimento prisional e gravaram um videoclipe de Hip Hop.



As filmagens, feitas nos primeiros dias de maio, e a que o CM teve acesso, foram depois colocadas no perfil de Facebook de um dos intervenientes.



Com a música em plano de fundo, os jovens cantam rimas em crioulo, língua comum à origem africana da maioria dos intervenientes.



No mesmo vídeo é visível pelo menos um dos intervenientes a acender e a fumar um cigarro de droga.

O CM sabe que nenhum dos jovens, que cumprem penas por crimes diversos, está ainda a cumprir qualquer pena disciplinar.



A Direção-Geral dos Serviços Prisionais diz que a posse de telemóveis e posterior realização e difusão de filmagens constitui infração nas prisões. Promete ainda punir todos os responsáveis identificados.