Relatório revela falhas no combate ao fogo de Monchique

Terão existido diversas oportunidades perdidas nalguns momentos em que o incêndio parecia estar dominado e em que a questão do rescaldo poderia ser determinante", segundo revela o relatório do Observatório Técnico Independente ao fogo de Monchique, que no ano passado, consumiu 27 mil hectares."Falta de estratégia, de empenhamento, de cumprimento das ordens de comando, de pouca motivação para uso de ferramenta manual, todas foram apontadas como razões que contribuíram para as muitas reativações identificadas", frisam os especialistas.E defendem que "deve existir uma auditoria externa em situações com a gravidade do incêndio em análise, de forma a responsabilizar quem não fez o trabalho que era suposto ter feito".No documento é citado o relatório de primeiras impressões do comandante operacional distrital de Faro, Vaz Pinto, no qual é referido que se registou "falta de atitude e proatividade, por parte de algumas equipas e grupos em alguns momentos, incluindo o facto de não realizarem tarefas de consolidação da extinção, quando tal lhes foi solicitado".O incêndio, que lavrou de 3 a 10 de agosto, foi o maior registado no ano passado."O trabalho com ferramentas manuais deve ser estimulado e tornado obrigatório", nomeadamente nas "operações de rescaldo", frisa o relatório."Não me surpreende. Houve falhas", refere o autarca Rui André. "Do ponto de vista da prevenção, vem confirmar a estratégia do Governo", diz o secretário de Estado Miguel Freitas.Cerca de 300 crianças de várias escolas do Algarve participaram esta sexta-feira numa ação de reflorestação, junto à vila de Monchique.