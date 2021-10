Resgatados dois velejadores após naufragarem ao largo de Cascais

Dois velejadores, de 21 e 23 anos, foram resgatados do mar na noite de sexta-feira, após naufragarem a cerca de 1,8 quilómetros da marina de Cascais, no distrito de Lisboa, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, os dois jovens haviam saído do Clube Naval de Cascais (CNC) com um veleiro.

"Os dois velejadores foram localizados por uma embarcação de pilotos que se encontrava nas proximidades e que se manteve no local até à chegada dos elementos da Estação Salva-vidas que procederam ao resgate e transporte dos dois velejadores para a marina de Cascais", adiantam as autoridades em comunicado.

A AMN refere que não foi preciso prestar assistência médica, uma vez que os jovens se encontravam bem fisicamente.

Já o veleiro, informa, foi rebocado para a marina de Cascais, com o apoio de duas embarcações do CNC.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, estiveram empenhados, por via marítima, a embarcação Rainha D. Amélia da Estação Salva-vidas de Cascais, duas embarcações do Clube Naval de Cascais e, por terra, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais.

O alerta para a ocorrência foi dado às 19:00 de sexta-feira, acrescenta a AMN.