As operações conjuntas da Marinha, Polícia Marítima e Força Aérea contra o tráfico de droga, no mar ao largo do Algarve, já resultaram este ano na detenção ou identificação de 81 pessoas e na apreensão de 33 lanchas de alta velocidade e cerca de 33 toneladas de haxixe. Cada lancha vale, em média, 500 mil euros: tendo assim o ‘rombo’ nas redes de tráfico atingido já um valor próximo dos 16,5 milhões de euros.A grama de haxixe é vendida, em média, a 4 euros - o que eleva a quantidade de droga apreendida nestas operações para os 132 milhões de euros.