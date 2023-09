Nove funcionários detidos após incêndio em casamento que matou 114 pessoas no Iraque

Video shows the moment fire broke out in a weeding in Hamdaniyah



110 dead including bride and groom



550 injured #Iraq #Hamdaniyah #Fire pic.twitter.com/y3k4aiRvbM — North X (@__NorthX) September 27, 2023

Nove funcionários do salão de festas onde deflagrou um incêndio durante um casamento no Iraque foram detidos, esta quarta-feira, por não terem tomado as medidas de segurança necessárias durante o evento. O fogo fez 114 mortos e mais de 200 feridos, muitos dos quais graves. Foram declarados três dias de luto nacional devido à tragédia.Segundo o The Messenger, que cita o porta-voz do ministério do Interior iraquiano, as chamas foram causadas pela "falta de medidas de saúde e segurança, pelos materiais inflamáveis utilizados no edifício e, aparentemente, por fogo de artifício de interior".O incêndio deflagrou na noite desta terça-feira no distrito de Hamdaniya, na província iraquiana de Nínive, uma zona predominantemente cristã nos arredores de Mossul. O salão de festas onde decorria o casamento ficou reduzido a escombros.Circulam vídeos nas redes sociais do momento em que as chamas sobem as paredes da sala e chegam ao teto. O caos instalou-se e, quando todos tentavam fugir, algumas pessoas chegaram a ser esmagadas por outras.