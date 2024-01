Roubo de contador de prédio causa fuga de gás de grandes dimensões

O roubo de um contador de um prédio na Rua Francisco Roquete, em Alcabideche, causou uma fuga de gás de grandes dimensões, esta sexta-feira. Não há vítimas a registar.O alerta foi dado cerca das 1h00. Pelo menos 10 habitantes tiveram de ser retirarados provisoriamente para o pavilhão dos bombeiros de Alcabideche enquanto os operacionais reparavam a fuga, em colaboração com a companhia de gás.Durante as operações, os bombeiros estabeleceram um perímetro de segurança. Colmatada a fuga de gás, sem incêndio, os operacionais verificaram as condições de habitabilidade em todas as casas ao redor da área atingida, com parecer favorável.