Saúde deve milhares de euros a bombeiros do Algarve

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve deve dezenas de milhares de euros a muitas das corporações de bombeiros do Algarve. O valor prende-se sobretudo com o transporte de doentes não urgentes e é relativo aos últimos três meses. Para algumas associações a situação já é especialmente grave.Segundo oconfirmou, no caso da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves (AHBVS) - uma das mais afetadas - a dívida da ARS ascende a cerca de 25 900 euros, relativos aos últimos meses.Lagoa é outra das associações de bombeiros com problemas com a ARS, por fazer também muitos serviços de transportes não urgentes. A dívida ascenderá a mais de 40 mil euros.Já em S. Bartolomeu de Messines, a associação dos bombeiros voluntários local regista uma dívida da ARS de cerca de 30 mil euros, relativa aos últimos três meses. E em Vila do Bispo (AHBVB) o valor reclamado é de 21 700 euros.O problema dos atrasos nos pagamentos por parte da ARS está a afetar o normal funcionamento das diversas associações, que vivem no fio da navalha para manter as contas em dia. Em Vila do Bispo, soube o, são os próprios salários do pessoal que estão ameaçados. E o mesmo acontece em Silves."Não podemos deixar de fazer transporte de doentes não urgentes. O nosso concelho é isolado e a população depende de nós", frisou Carlos Costa, presidente da AHBVB. Em Silves, João da Luz, presidente da AHBVS, revelou aoestar a viver o mesmo problema.A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve disse aohaver "um atraso parcial no processamento relativo ao pagamento de transportes de doentes referentes ao mês de março".A ARS referiu ainda aoque "esta situação deverá ficar regularizada até ao final deste mês". E garantiu que estão liquidados os pagamentos "dos meses de janeiro e fevereiro de 2019"."No que diz respeito à faturação de março, abril e maio encontra-se neste momento em fase de processamento a regularização do pagamento dos respetivos serviços", esclarece a ARS.