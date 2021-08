O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve esta quarta-feira um homem de 25 anos em Lisboa procurado pela Interpol.O cidadão estrangeiro era procurado no seu país pela "prática do crime de tentativa de homicídio" depois de ter atingido uma pessoa com vário tiros, informa o SEF em comunicado.O suspeito será presente a juiz no Tribunal Relação de Lisboa, onde se vai decidir se o homem será extraditado para o país de origem.