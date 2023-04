“Só sei que fiquei sem o meu marido, que deixou 5 filhos": Mulher de vítima de queda de árvore na Madeira testemunha

O julgamento da ex-vice-presidente da Câmara do Funchal, Idalina Perestrelo, e do responsável pelos jardins da autarquia, Francisco Andrade, começou esta quarta-feira, apesar da ausência dos dois arguidos, acusados por homicídio negligente de 13 pessoas na sequência da queda de uma árvore em agosto de 2017, que atingiu dezenas de pessoas durante a procissão em honra de Nossa Senhora do Monte.Apenas Clara Gomes, viúva e assistente no processo, depôs. “Só sei é que fiquei sem o meu marido, que deixou cinco filhos”, lamentou a mulher. A sessão foi depois suspensa devido à greve dos funcionários judiciais.