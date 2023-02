O branqueamento de capitais, crime que consiste no encobrimento e diluição no sistema financeiro de lucros provenientes de atividades ilícitas, disparou em Portugal em 2022. Quem o afirma é o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), organismo do Ministério Público que investiga crimes de especial gravidade.









