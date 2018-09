Sócrates copia argumentos de Vara e ataca juiz Carlos Alexandre

É um requerimento de abertura de instrução, no mínimo, peculiar. Não só pela dimensão (12 páginas em contraste com as 251 de Carlos Santos Silva, as 193 de Hélder Bataglia ou mesmo as 36 de Armando Vara) mas também pelo conteúdo – que parece indicar que a defesa de José Sócrates não planeava pedir a abertura de instrução da Operação Marquês.No documento, assinado pelo advogado João Araújo, a que a SÁBADO teve acesso, a defesa do ex-primeiro-ministro socorre-se dos argumentos já utilizados por Armando Vara para pedir a nulidade de todo o processo e também o afastamento do juiz Carlos Alexandre da fase de instrução.