Subcomissário da PSP nega agressões a adepto do Benfica

Filipe Silva diz que as acusações são “fruto da imaginação”.

08:41

Nenhum dos factos corresponde à verdade", garantiu o subcomissário Filipe Silva, esta quinta-feira, no início de um novo julgamento em que é arguido por agressões, em Guimarães.



Diz mesmo que algumas das acusações são "fruto da imaginação", "inspiradas em séries norte-americanas". Daqui a três semanas, o oficial ouve a decisão judicial no caso das agressões a dois adeptos, filmadas pela CMTV, em 2015.



O novo caso em que o subcomissário é arguido remonta a 29 de março de 2015. Um jovem recruta do Exército acusa Filipe Silva de o ter agredido à bastonada e a pontapé.



O oficial diz que é mentira. Refere que o recruta foi "sempre agressivo e hostil", e que as bastonadas foram desferidas pelo subcomissário João Lopes, que o acompanhava. O oficial confirmou.