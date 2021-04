Ivo Rosa, o juiz que vai decidir o caso de José Sócrates, tem mais 45 processos do que Carlos Alexandre, conhecido como superjuiz por, durante anos, ter lidado com os casos mais graves e os mais mediáticos, envolvendo poderosos. A migração dos inquéritos que estiveram atribuídos ao juiz João Bártolo para Ivo Rosa – o primeiro saiu do Tribunal Central de Instrução Criminal em 2015 – levou a que na contabilidade ...