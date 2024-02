O Ministério Público (MP) acusou um homem de 14 crimes de incêndio no verão de 2023, a maioria no Montejunto, Cadaval. O homem, de 31 anos, utilizou artefactos preparados para retardarem a ignição. “Planeou tal forma a ignição do fogo”, que sabia que “já não se encontraria no local” quando o incêndio deflagrasse, refere o MP.O trabalhador da construção civil ateava os fogos nas deslocações entre os locais de residência, no Cercal, e de trabalho, em Alguber. Foi detido pela PJ e está em preventiva.