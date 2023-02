Josiele Rodrigues terá sido morta a 6 de dezembro. É essa a convicção das autoridades que defendem que a jovem brasileira, de 25 anos, pode ter sido assassinada na zona de Ourique, onde o corpo acabou por ser encontrado.



O CM sabe que a prova no caso da morte desta mulher é abundante. O telemóvel é acionado pela última vez naquela zona, no dia 6 de dezembro, e no dia seguinte a GNR é chamada para o despiste de um carro.









