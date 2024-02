Suspeito de vaga de assaltos no Estoril fica novamente em liberdade

autor de cerca de uma dezena de assaltos efetuados no Estoril. O homem, de 28 anos, foi detido no dia 17 de fevereiro por suspeitas de um furto num estabelecimento comercial.



Ficou novamente em liberdade o

"Na sequência do acionamento do alarme de intrusão de um estabelecimento comercial, os Polícias rapidamente deslocaram-se para o local, tendo vindo a detetar e a deter o suspeito, que fugia com a gaveta da caixa registadora, contendo algum dinheiro no seu interior, que tinha acabado de furtar, depois de proceder ao arrombamento das portas do estabelecimento comercial", refere a PSP em comunicado.

O suspeito já tinha sido detido no passado dia 10 de fevereiro também por furto em estabelecimento comercial, tendo-lhe sido aplicada as medidas de coação de termo de identidade e residência bem como apresentações trissemanais.



O homem, presente a primeiro interrogatório judicial, viu novamente serem-lhe aplicadas as mesmas medidas.