Suspeito de violência doméstica tinha 110 mil euros e carros roubados

Uma denúncia por violência doméstica tramou um assaltante de 30 anos. O suspeito foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Penafiel por ameaçar a agora ex-companheira, de 27 anos, com armas.



Numa busca à casa do suspeito, em Paços de Ferreira, os militares apreendera armas e munições, dois Mercedes furtados e mais de 110 mil euros, que terão origem ilícita. As viaturas foram furtadas em outubro de 2020 e em janeiro último. Outro homem, de 57 anos, foi detido por posse ilegal de arma.

