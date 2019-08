Tentam atear fogo após matar homem em São Brás de Alportel

O homem de 70 anos estava no quarto de sua casa, em S. Brás de Alportel, com uma conhecida, de 39 anos, quando foi atacado por um outro indivíduo, de 38. Foi espancado até à morte.Depois, o casal roubou os valores e tentou pegar fogo à habitação para apagar os vestígios. O homem e a mulher foram agora acusados pelo Ministério Público (MP) dos crimes de roubo agravado e de incêndio tentado, tendo sido ainda imputado ao arguido o crime de homicídio qualificado.Tudo aconteceu na noite de 17 para 18 de setembro de 2018. Segundo o MP, "o arguido entrou em casa da vítima, foi ao seu quarto e, com a vítima ainda deitada na cama, bateu-lhe repetidamente com um instrumento não determinado até o matar". O casal revistou depois a residência e levou os valores que encontrou. Ainda tentou atear fogo à casa.O Ministério Público revela que, após o septuagenário ter sido morto, o casal terá "despejado álcool sobre a cama da vítima, ateado fogo a uns papéis, aberto os bicos de gás do fogão e incendiado uma vela".O objetivo era tentar "causar uma explosão e um incêndio que apagasse os vestígios". Os arguidos foram, por isso, acusados do crime de incêndio tentado. O corpo da vítima acabaria por ser encontrado no interior da habitação por um familiar, que deu o alerta às autoridades.Os suspeitos, ambos desempregados, foram detidos pela PJ em fevereiro deste ano, após "um meticuloso trabalho de investigação", segundo revelou na altura a Judiciária.O homem encontra-se em prisão preventiva e a mulher está sujeita à obrigação de apresentação periódica e proibição de sair do concelho de residência.