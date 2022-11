O homem de 29 anos e com ligações ao Daesh que, a 12 de setembro de 2020, matou à facada o português João Azevedo, da mesma idade e natural de Vila Meã, Amarante, começa a ser julgado a 12 de dezembro, no Tribunal Penal Federal de Bellinzona, Suíça.O ataque aleatório foi cometido num restaurante em Morges, perto de Lausanne, quando a vítima jantava com a namorada e amigos.