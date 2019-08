Tortura irmão da ‘ex’ para ela tirar queixa de violência

Para obrigar a antiga companheira a desistir de uma queixa por violência doméstica, um homem de 32 anos arregimentou um cúmplice e ambos raptaram e torturaram o irmão da ‘ex’.A dupla foi detida no fim de semana pela PJ de Ponta Delgada e estava ontem a ser presente a juiz. Segundo explicou ao CM fonte policial, a relação terminou agora após meses de agressões, em Velas, na ilha de S. Jorge.A mulher fez queixa na PSP por violência doméstica e o ex-namorado, homem "violento e com pena suspensa por agressões", maquinou o plano para a fazer desistir.O irmão dela, de 21 anos, foi surpreendido na rua, a meio da noite de quinta-feira, agredido, amarrado e posto à força num carro.Foi levado para um ermo, onde os raptores lhe colocaram uma corda em laço ao pescoço, fazendo simulações de enforcamento, e atiraram água com lixívia para o corpo, provocando ferimentos.Um deles ainda mordeu a orelha da vítima, obrigando a sutura. Torturas que duraram mais de uma hora até o jovem ser abandonado.Com medo, ficou quieto várias horas até ganhar coragem e pedir ajuda numa localidade afastada.