Traficante de droga detido por agredir pai e avó em Santo Tirso

Um jovem de 23 anos foi detido no domingo por exercer violência física e psicológica sobre o pai e a avó em Santo Tirso.



A GNR deslocou-se ao local devido a uma denúncia de violência doméstica e apurou que "as vítimas, uma mulher com 81 anos e um homem com 56 anos, respetivamente avó e pai do agressor, eram alvo de violência física e de ameaças com recurso a arma de fogo".





A autoridade explica que a relação entre este jovem, o pai e a avó era pautada por conflitos e que os episódios de violência foram-se tornando mais graves com o passar do tempo.As buscas efetuadas na casa do suspeito permitiram descobrir que o jovem também estava ligado ao negócio do tráfico de droga.No decorrer das diligências foi apreendido o seguinte material: uma faca dissimulada; uma arma starter, uma munição; 3 614 doses de canábis (resina); 444 doses de canábis (sumidades); 260 doses de MDM; 80 doses de cocaína; três balanças de precisão; diversos materiais relacionados com o tráfico de estupefacientes e 5 295 euros em dinheiro.Presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva. Está indiciado pelos crimes de violência doméstica, ameaças agravadas e tráfico de estupefacientes.