Traficantes de droga tramados por carros em Lisboa

Quatro homens e uma mulher, entre os 29 e os 48 anos, foram presos por investigadores da PSP de Lisboa por suspeitas de tráfico de droga.Os suspeitos, todos desempregados, foram traídos pelos sinais de riqueza que exibiam, como os carros.

O grupo atuava no centro de Lisboa. Além de seis carros, tinha uma pistola, 1125 doses de cocaína, 6600 euros e dois cofres. Três ficaram com apresentações e dois na cadeia.



Os investigadores da PSP de Lisboa detiveram mais quatro homens, entre os 19 e os 27 anos, por tráfico junto a uma escola no bairro do Armador.



Foram apreendidas 148 doses de droga e 100 euros. Ficaram com apresentações.