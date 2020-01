Tragédia na estrada mata casal de 86 anos

Uma violenta colisão entre dois automóveis acabou por tirar a vida a um casal de idosos. Ramiro e Maria Figueiredo, ambos de Ancede, no concelho de Baião, seguiam esta quarta-feira, em Marco de Canaveses, numa das viaturas envolvidas. O homem, de 86 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu no local. A mulher, da mesma idade, também sofreu ferimentos muito graves - ainda foi transportada com vida para o Hospital de Penafiel, mas acabou por não resistir.O alerta foi dado às 10h16, para o acidente rodoviário na avenida Futebol Clube do Porto, na localidade de Freixo. Ramiro e Maria, conhecida carinhosamente como ‘Miquinhas’, estariam a caminho de compromissos médicos. "Ouvi o enorme estrondo e vi pedaços de peças a voarem por cima de mim. Virei-me e assustei-me com o cenário de terror, os dois carros totalmente destruídos", contou, emocionado, um morador, que preferiu manter o anonimato.O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidente de Viação (NICAV) da GNR do Porto foi acionado para o local e tentam perceber o que esteve na origem do sinistro, que provocou ainda outro ferido, embora este sem gravidade. Na assistência às vítimas, estiveram 13 operacionais dos Bombeiros de Marco de Canaveses e equipa da Viatura Médica e Emergência e Reanimação do Hospital de Penafiel, que acabou por declarar o óbito de Ramiro Figueiredo no local.O trânsito na via manteve-se condicionado, nos dois sentidos, durante um período de cerca de duas horas.O acidente que vitimou o casal provocou ferimentos considerados ligeiros num outro homem, de 31 anos, que conduzia a segunda viatura envolvida.Com a violência do embate, Maria Figueiredo acabou por ser projetada para a estrada. O casal era muito querido e respeitado em Ancede e um pouco por todo o concelho de Baião.A morte de Wilson Filipe Leite, de Cucujães, Oliveira de Azeméis, foi declarada no local, depois de os socorristas terem tentado reverter a paragem cardiorrespiratória. O corpo foi para o gabinete médico-legal.