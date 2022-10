A PSP deteve, esta semana, três condutores, no distrito de Aveiro, por testarem taxas de alcoolemia superiores ao valor máximo (0,49g/l) permitido pela legislação.Os detidos, todos com cerca de 40 anos, acusaram taxas entre 2,39 e 2,91 g/l, em fiscalizações rodoviárias realizadas em Aveiro, Feira e Espinho. Os condutores foram notificados para comparecer nos respectivos Ministérios Públicos.Uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l é considerada um crime punível com pena de prisão.