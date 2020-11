Uma violenta colisão entre dois carros causou, este sábado à tarde, seis feridos em São Romão do Coronado, na Trofa. Entre as vítimas estão três crianças. Os sinistrados foram assistidos pelos bombeiros e depois transportados para o hospital.



A corporação da Trofa esteve no local com sete viaturas e 16 operacionais. A GNR foi chamada e investiga as causas do acidente. No momento da colisão estava a chover de forma intensa.

Ver comentários