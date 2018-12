Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três detidos após buscas da GNR em Albufeira e Loulé

Operação do NIC de Albufeira resultou ainda na apreensão de cocaína, heroína e haxixe.

Por Tiago Griff | 08:48

Uma operação do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Albufeira, que decorreu esta quarta-feira de manhã e que teve como alvo buscas domiciliárias a duas casas em zonas isoladas dos concelhos de Albufeira e Loulé, resultou na detenção de três homens e na apreensão de várias doses de cocaína, heroína e haxixe.



O CM apurou que as operações começaram praticamente em simultâneo, pelas 07h00, na zona do Monte de João Preto, em Boliqueime, Loulé, e perto da localidade de Brejos, Albufeira, em casas isoladas.



Dezenas de militares da GNR, incluindo a Unidade de Intervenção - para controlar eventuais situações mais violentas - e o Grupo Cinotécnico, fizeram buscas nas habitações onde acabaram por encontrar o produto estupefaciente e fazer as detenções dos suspeitos que esta quarta-feira vão ser presentes ao Tribunal de Portimão para serem ouvidos por um juiz.



A um dos detidos, estrangeiro, foi dada a ordem para abandonar o País.



A operação em Boliqueime terminou antes das 09h00. Já a de Albufeira demorou mais umas horas porque a casa estava situada num terreno agrícola. Os militares tiveram de procurar, atrás de pedras, arbustos e árvores, por indícios de estupefacientes.



Foram apreendidos ainda cerca de 800 euros em dinheiro, oito telemóveis e material usado para ‘cortar’ a droga. Contactada pelo CM, a GNR confirmou as buscas, mas remeteu pormenores das detenções e apreensões para mais tarde.