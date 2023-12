Três detidos por suspeita de peculato e falsificação de documentos nos Açores

Três homens foram detidos na ilha de São Miguel, nos Açores, pela alegada prática dos crimes de peculato e falsificação de documentos, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos, um deles funcionário de uma Câmara Municipal da ilha de São Miguel que não especifica, foram detidos através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, no âmbito de uma operação policial denominada "Conta-corrente".

De acordo com fonte ligada ao processo, o suspeito é funcionário na Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Segundo a Judiciária, na operação foram concretizadas seis buscas e detidos três homens, pela presumível coautoria dos crimes de peculato e de falsificação de documentos "cometidos, pelo menos, desde 2021".

Durante a investigação "foram recolhidos fortes indícios" de que o funcionário camarário, "agindo em acordo com dois trabalhadores de empresa fornecedora de materiais de construção, se apropriou de diversos bens e valores, produzindo um prejuízo ao município superior a 10 mil euros".

Os detidos, com idades entre 42 e 66 anos, vão ser presentes às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação "tidas por necessárias, proporcionais e adequadas", indica a PJ.