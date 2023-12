Uma colisão entre dois carros provocou três feridos, ao final da tarde desta quarta-feira, na EN204, em Facha, Ponte de Lima. Outras três pessoas foram assistidas.

O alerta para o acidente foi dado às 17h42.





As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Ponte de Lima. Os três feridos foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos ligeiros.

A estrada esteve condicionada.





A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.