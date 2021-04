Três pessoas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão frontal entre dois carros durante a noite deste sábado, na estrada que liga Famalicão a Barcelos, no local de Midões, Barcelos.Segundo o que oconseguiu apurar, duas das vítimas estavam encarceradas as três foram transportadas à unidade hospitalar de Barcelos.O acidente ocorreu cerca das 22h07. No local estiveram 15 operacionais, com seis viaturas dos Bombeiros de Barcelinhos; a VMER de Famalicão e a GNR.