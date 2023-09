Duas mulheres, de 75 e 25 anos, e um homem, de 29, ficaram feridos no despiste de um automóvel, que colidiu com outro veículo, esta tarde, na A7, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta para o acidente, no sentido Famalicão-Guimarães, foi dado às 16h30. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Famalicão e transportadas para o Hospital de Guimarães, com ferimentos leves.

A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente. Elementos da concessionária Ascendi também estiveram no local.