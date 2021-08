Três feridos graves em atropelamento frente ao mercado de Cascais

Dois homens, de 21 e 52 anos, e uma mulher, de 47, sofreram ferimentos graves ao serem colhidos por um carro, na tarde deste sábado, em frente ao mercado de Cascais.



Segundo apurou o CM junto do comandante dos Bombeiros de Cascais, as duas vítimas mais velhas foram transportadas para o Hospital de São Francisco Xavier. As vítimas são da mesma família, pai, mãe e filho.





O jovem foi assistido no hospital do concelho.O alerta foi dado pouco depois das 15h00. As três vítimas são de nacionalidade espanhola e estariam de férias na zona.O condutor da viatura envolvida no atropelamento permaneceu no local, onde estiveram meios dos bombeiros, do INEM, da Polícia Municipal e da PSP, assim como uma equipa de psicólogos.