Três homens encapuzados e armados com, pelo menos, uma arma de pequeno calibre (pistola ou revólver) roubaram o carro a duas mulheres num parque de estacionamento do Infantado, Loures.O crime ocorreu pelas 11h45 de quinta-feira. O trio aproximou-se da viatura sem que as ocupantes da mesma se apercebessem e apontou a arma à condutora do veículo.Aterrorizadas, as mulheres entregaram as chaves do veículo e os ladrões fugiram. A PJ investiga.