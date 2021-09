Trio assalta sapataria durante a madrugada em Paredes

Uma sapataria em Baltar, Paredes, foi assaltada na madrugada desta quarta-feira.



Os ladrões partiram a montra e roubaram vários objetos de grande valor, como cintos, malas e sapatos.





Dos três assaltantes, apenas um entrou no estabelecimento e os outros dois ficaram à porta. O furto ficou registado no sistema de segurança e durou poucos minutos.Francisco Alves, proprietário do estabelecimento, disse aoque este foi o quinto assalto desta sapataria e que ainda não conseguiu contabilizar os prejuízos. No entanto, os assaltantes terão levado "muitas coisas".

Os três homens conseguiram escapar e permanecem ainda em fuga.