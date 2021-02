Tudo o que se sabe sobre o caso do avião com droga apreendido no Brasil

Ao minuto Atualizado a 23 de fev de 2021 | 14:39

13:55 | 23/02 Tânia Laranjo e Octávio Lopes PJ pediu provas contra os portugueses



A investigação foi aberta com base no pressuposto de que os atos preparatórios do crime de tráfico de estupefacientes foram cometidos no nosso país - com a preparação do avião para poder transportar a cocaína - e já foi aberto o inquérito. É no âmbito desse mesmo inquérito que foi apreendido o carro do cidadão espanhol que se encontrava estacionado no aeroporto de Tires, desde o dia em que o avião seguiu para o Brasil. O Audi K7 vai agora ser sujeito a perícias para verificar se há algum indício de ter transportado droga. Polícia Judiciária abriu uma investigação em Portugal , paralela à investigação brasileira, e já tem na sua posse os elementos recolhidos pelas autoridades daquele país.A investigação foi aberta com base no pressuposto de que os atos preparatórios do crime de tráfico de estupefacientes foram cometidos no nosso país - com a preparação do avião para poder transportar a cocaína - e já foi aberto o inquérito. É no âmbito desse mesmo inquérito que foi apreendido o carro do cidadão espanhol que se encontrava estacionado no aeroporto de Tires, desde o dia em que o avião seguiu para o Brasil. O Audi K7 vai agora ser sujeito a perícias para verificar se há algum indício de ter transportado droga. PJ pediu provas contra os portugueses

13:48 | 23/02 Alfredo Leite e Rafael Grau Voo de jato de luxo custou 170 mil euros O frete do



O aparelho faria, de acordo com o manifesto de voo, escalas em Salvador (Baía) e na ilha do Sal, em Cabo Verde. Entre as escalas e os voos, a viagem (apenas de volta) deveria ter uma duração superior a 28 horas. Só em Salvador, o aparelho tinha prevista uma paragem de mais de 16 horas. De acordo com o custo do aparelho, constante no agregador ‘Air Charter’, dedicado ao aluguer de aeronaves privadas, a viagem de Jundiaí para o aeródromo municipal de Cascais (Tires) Voo de jato de luxo custou 170 mil euros FOTO: Direitos Reservados O frete do jato de luxo apreendido, no passado dia 10 , no aeroporto internacional de Salvador, no Brasil, no qual a Polícia Federal descobriu meia tonelada de cocaína, tem um custo estimado de seis mil euros por hora de viagem. O voo OAV302, da companhia privada de aviação Omni, que teria como passageiros, entre outros, o ex-dirigente do Boavista, João Loureiro (que não chegou a embarcar), deveria gastar em tempo útil de viagem cerca de 11 horas para ligar Jundiaí, no interior de São Paulo, a Tires, em Portugal.O aparelho faria, de acordo com o manifesto de voo, escalas em Salvador (Baía) e na ilha do Sal, em Cabo Verde. Entre as escalas e os voos, a viagem (apenas de volta) deveria ter uma duração superior a 28 horas. Só em Salvador, o aparelho tinha prevista uma paragem de mais de 16 horas. De acordo com o custo do aparelho, constante no agregador ‘Air Charter’, dedicado ao aluguer de aeronaves privadas, a viagem de Jundiaí para o aeródromo municipal de Cascais (Tires) custaria à volta de 170 mil euros

19:48 | 19/02 Correio da Manhã João Loureiro ouvido pelas autoridades brasileiras João Loureiro, ex-presidente do Boavista,



O filho de Valentim Loureiro, ouvido pelas autoridades brasileiras, já pode regressar a Portugal. Segundo apurou o CM, o ex dirigente apresentou a versão dos factos que será comprovada com as demais provas do inquérito. João Loureiro, ex-presidente do Boavista, foi ouvido durante quatro horas na sede da Polícia Federal , em Salvador da Bahia a propósito de uma apreensão de meia tonelada de cocaína num jato privado onde iria regressar a Portugal.O filho de Valentim Loureiro, ouvido pelas autoridades brasileiras, já pode regressar a Portugal. Segundo apurou oo ex dirigente apresentou a versão dos factos que será comprovada com as demais provas do inquérito.

13:46 | 19/02 Tânia Laranjo Revelada lista de passageiros do voo Lucas Veríssimo, o jogador do Benfica, esteve para viajar no avião onde foram aprendidos os 500 quilos de cocaína no Brasil.



Este é a



- Mansur Mohamed Heredia

- João Loureiro

- Bruno Carvalho dos Santos

- Hugo Cajuda de Sousa

- Paulo Saturnino Cunha

- Bruno Macedo

- Lucas Veríssimo da Silva Revelada lista de passageiros do voo FOTO: Benfica Lucas Veríssimo, o jogador do Benfica, esteve para viajar no avião onde foram aprendidos os 500 quilos de cocaína no Brasil.Este é a lista de passageiros que deveriam seguir no voo onde foram apreendidos os 500 quilos de droga:- Mansur Mohamed Heredia- João Loureiro- Bruno Carvalho dos Santos- Hugo Cajuda de Sousa- Paulo Saturnino Cunha- Bruno Macedo- Lucas Veríssimo da Silva

22:14 | 18/02 Correio da Manhã João Loureiro na lista de passageiros O antigo presidente do Boavista, João Loureiro,



A aeronave, um luxuoso Falcon 900, tinha sido alugado à companhia portuguesa Omni e tinha como destino o aeródromo de Tires, em Cascais.

João Loureiro na lista de passageiros FOTO: Carlos Gonçalves O antigo presidente do Boavista, João Loureiro, era uma das pessoas que seguiria a bordo do avião privado onde a Polícia Federal brasileira encontrou 500 quilos de cocaína num hangar do aeroporto de Salvador, na Bahia.A aeronave, um luxuoso Falcon 900, tinha sido alugado à companhia portuguesa Omni e tinha como destino o aeródromo de Tires, em Cascais.

20:04 | 10/02 Lusa Governo diz que Portugal recusou viagem de avião privado do Brasil com 500 kg de cocaína



O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) esclareceu que "o pedido de autorização para a viagem na aeronave em apreço foi indeferido pelo MNE".

O Governo português afirmou que rejeitou o pedido de autorização para viajar para Portugal de um avião privado a partir de Salvador, Brasil, no qual foram apreendidos 500 quilos de cocaína, ao contrário de informação das autoridades brasileiras.O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) esclareceu que "o pedido de autorização para a viagem na aeronave em apreço foi indeferido pelo MNE".

14:57 | 10/02 Lusa Polícia brasileira apreende 500 quilos de cocaína num avião que vinha para Portugal

A Polícia Federal do Brasil apreendeu meia tonelada de cocaína escondida num avião particular que já tinha recebido autorização para descolar da cidade de Salvador com destino a Portugal A droga foi encontrada, esta terça-feira, durante uma inspeção que agentes da Polícia Federal fizeram ao avião, que se encontrava na pista do Aeroporto Internacional de Salvador.

O caso do avião que transportava 500kg de cocaína e tinha Portugal como destino ganhou proporções maiores na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, quando se conheceu a lista de passageiros do voo onde estava o nome do antigo presidente do Boavista, João Loureiro. No entanto, os primeiros 'ecos' remontam a dia 9 de fevereiro quando a Polícia Federal Brasileira encontrou os sacos de droga escondidos na aeronave que se preparava para levantar voo no Aeroporto Internacional de Salvador, no Brasil.O piloto da aeronave comunicou à torre de controlo problemas de funcionamento e os mecânicos foram chamados ao avião para verificar. Os técnicos viriam a encontrar alguns fardos de droga e comunicaram à Polícia Federal.Só no passado dia 18 de fevereiro o caso ganhou outras proporções com a divulgação da lista de passageiros da aeronave onde estavam nomes como o do antigo presidente do Boavista, João Loureiro, do reforço do Benfica, Lucas Veríssimo, ou do agente de futebol Hugo Cajuda.As autoridades portugueses e brasileiras de imediato se colocaram em contacto e investigam agora o rasto da droga. A PJ já pediu à justiça brasileira acesso às provas contra os portugueses.