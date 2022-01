O funeral de Lucas, o menino de seis anos que morreu ao final da tarde de domingo numa colisão frontal na EN2, em Montemor-o-Novo, decorre esta quarta-feira em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo. A autópsia foi realizada esta terça-feira e, por isso, o corpo pode ser libertado para a última homenagem.





A condutora do carro onde a criança seguia com a mãe, e que era familiar de ambos, já teve alta hospitalar, apurou ontem o CM. A mãe de Lucas sofreu fraturas nas duas pernas e necessitou de ser operada. No acidente morreu também Custódio Bombico, de 54 anos, que seguia noutra viatura, à pendura.