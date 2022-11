Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira, numa casa na zona do Bonfim, no centro do Porto, deixou em estado grave um homem, morador da casa.



A ocorrência aconteceu pelas 7h20 desta manhã e a porta da habitação teve que ser arrombada pelos bombeiros sapadores do Porto.

No local estão um total de 19 operacionais dos bombeiros sapadores do Porto, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e da PSP apoiados por 5 viaturas.