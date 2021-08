Um despiste seguido de um capotamento de um veículo ligeiro provocou uma morte ao inicio da manhã desta terça-feira, na A1, na Mealhada.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Aveiro, a vítima era a única ocupante do veículo e o óbito acabou por se confirmar no local.O sinistro ocorreu ao quilómetro 230 no sentido Sul-Norte daquela Autoestrada. O alerta ocorreu cerca das 06h49.