Usa arma para roubar 400 euros de farmácia em Loures

Um homem armado com uma pistola e de cara tapada assaltou quinta-feira ao início da noite a farmácia Fátima, no Infantado, Loures. Ameaçou duas funcionárias e fugiu com cerca de 400 euros. Foi apanhado pela videovigilância e a PJ investiga se será o mesmo homem que no último mês atacou uma dúzia de farmácias na Grande Lisboa.Segundo apurou ojunto de fonte policial, o assalto ocorreu pelas 20h00. A funcionária ao balcão e outra que estava no armazém foram ameaçadas pelo assaltante. As mulheres não ofereceram qualquer resistência e o ladrão ficou com 400 euros da caixa registadora. Fugiu do local a pé.A mesma farmácia já havia sido assaltada há duas semanas, também por um ladrão armado que levou 300 euros.