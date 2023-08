Vários acidentes na Via de Cintura Interna, Porto, provocaram grandes demoras no trânsito, nesta tarde de quarta-feira. Uma das colisões, no sentido Freixo-Arrábida, na zona da Prelada, envolveu cinco viaturas e condicionou o trânsito nas vias central e direita.Houve também outra colisão no mesmos sentido mas antes da saída para a A3 e uma outra, no sentido Arrábida-Freixo, no viaduto do Amial.