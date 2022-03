Os atrasos no pagamento dos serviços remunerados na PSP "chega a oito meses", segundo a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), e resulta da "inoperância do Governo e Parlamento com o funcionamento do País em regime de duodécimos".O problema, que afeta também a GNR e resulta de atrasos das Finanças na autorização dos pagamentos, está a deixar milhares de elementos policiais com dificuldades financeiras.