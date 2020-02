Noite de festa acaba em pancadaria no Funchal e faz vários feridos. Veja as imagens

Várias pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa rixa à porta da discoteca 'Vespas', no Funchal. As agressões violentes aconteceram este domingo de madrugada.Esta segunda-feira, a PSP da Madeira identificou nove pessoas, entre vítimas, agressores e testemunhas, no caso de uma desordem ocorrida na madrugada de domingo em frente a um estabelecimento de diversão noturna no Funchal, avançou fonte policial.

"A PSP conseguiu identificar nove pessoas, entre vítimas, agressores e testemunhas", referiu a fonte à agência Lusa.

Num comunicado distribuído entretanto, o comando regional da Madeira adianta que, "com a informação recolhida e com base nas imagens do vídeo que circula pelas redes sociais, a PSP já identificou as vítimas, bem como os agressores e algumas testemunhas, podendo confirmar que se trata de cidadãos maiores de idade".

De acordo com o Jornal da Madeira, a vítima em estado grave chegou a ser pontapeada várias vezes na cabeça, já depois de estar inconsciente. O homem foi transportado para o Hospital Nélio Mendonça.Um vídeo amador, a que ateve acesso, mostra a cena de pancadaria que durou alguns minutos e envolveu vários jovens.A PSP e os bombeiros foram mobilizados para o local.A discoteca 'Vespas' demarcou-se dos incidentes ocorridos durante a madrugada de domingo e repudiou as agressões perpetradas "entre grupos de jovens na Avenida Sá Carneiro". O estabelecimento esclareceu ainda que a discoteca já se encontrava encerrada no momento em que ocorreram os desacatos.