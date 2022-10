Violência doméstica: Há quatro queixas por hora

Os crimes de violência doméstica voltaram a disparar, atingindo valores históricos alarmantes. Segundo dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, entre um de janeiro e 30 de setembro, as autoridades policiais receberam 23 250 queixas de violência em contexto familiar, o equivalente a 86 casos por dia, perto de quatro a cada hora. Nesse período morreram 20 mulheres e uma criança. Só no último trimestre, registaram-se 8887 denúncias, o valor mais alto dos últimos quatro anos.





Os dados oficiais referem-se aos primeiros nove meses do ano. O número de vítimas mortais é, neste momento, superior, de acordo com o registo do CM: 26 mortes, entre os quais uma criança e dois homens.

Violência Doméstica











O último caso registou-se em S. Brás de Alportel. Maria Graciete Gonçalves, de 84 anos, e o marido, de 86, foram encontrado mortos em casa, na terça-feira. A Polícia Judiciária acredita que o homem terá agredido ou empurrado a vítima na sequência de uma discussão.

Joaquim pôs termo à vida, mas muitos dos agressores são detidos pelas autoridades, tal como indicam os dados da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Números que também estão a registar valores recorde, com o número de reclusos por crimes de violência doméstica a atingir o patamar mais elevado desde 2018: a 30 de setembro estavam nas cadeias 1209 agressores, dos quais 958 cumpriam pena efetiva de prisão e 251 estavam em preventiva. Entre as medidas de coação aplicadas, a mais comum foi a vigilância eletrónica, à qual foram sujeitos 798 arguidos.





Os dados da Comissão para a Igualdade, que têm por base os crimes registados pela PSP, GNR e PJ, revelam ainda que em setembro estavam abrangidos por teleassistência 4314 vítimas e que um total de 1574 pessoas estavam acolhidas em casa-abrigo - 853 mulheres, 706 crianças e 15 homens.





Os crimes de violência doméstica, recorde-se, fizeram 23 vítimas mortais em 2021; 32 em 2020 e 35 em 2019.