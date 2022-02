Vítima dos No Name Boys não reconhece agressores

O homem de 34 anos, adepto do Sporting e membro da claque Juventude Leonina, que se constituiu assistente por ter sido espancado e esfaqueado alegadamente por pelo menos cinco dos 31 arguidos do processo ‘No Name Boys’, disse esta segunda-feira no Tribunal de Sintra que não reconhecia os agressores.











Apesar de garantir “conseguir reconhecer todos os agressores” que o atacaram no Estoril, em maio de 2020, a vítima mostrou-se incapaz de apontar algum desses suspeitos entre os arguidos sentados no banco dos réus.