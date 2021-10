Um desentendimento entre dois toxicodependentes, por causa de droga, acabou esta quinta-feira de manhã com um deles, de 40 anos, esfaqueado com gravidade, no abdómen, pelo outro, de 42, no jardim do Almirante Reis, no Funchal.O agressor foi detido pela PSP e a vítima transportada pelos Bombeiros Madeirenses para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Não tem a vida em perigo. A agressão foi presenciada por agentes da PSP que passavam no local.