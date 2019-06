Chuva e céu muito nublado marcam Portugal Continental esta quarta-feira

A chuva continua a cair em Portugal Continental e esta quarta-feira estão previstos períodos de chuva fraca até meio da tarde, "sendo menos frequente no interior", de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Segundo informações do IPMA, o céu apresenta-se também, em algumas regiões do País, geralmente muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir do meio da tarde.Apesar da chuva, as temperaturas chegam esta quarta-feira aos 29 graus tanto no distrito de Évora como de Castelo Branco.No Porto, os termómetros atingem os 23 graus.O IPMA prevê ainda vento fraco para Portugal Continental.