É um bom fim de semana para ficar em casa! Sábado chega com vento e chuva

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Para o dia de hoje pode esperar chuva, que passa a aguaceiros fracos a partir da manhã. O vento será forte no litoral Norte e Centro até ao início da manhã enas terras altas. Regista-se uma descida da temperatura. O céu estará geralmente muito nublado, com períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, por vezes forte no Minho e Douro Litoral.Vão registar-se períodos de chuva, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do meio da manhã.O vento será fraco a moderado e regista-se uma subida da temperatura mínima e uma pequena descida da temperatura máxima.Na zona do Grande Porto o cenário é semelhante ao que se sente em Lisboa.