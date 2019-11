Aveiro acorda pintada de branco. Neve cortou ainda estradas na Serra da Estrela

Algumas das estradas de acesso à serra da Estrela estão hoje encerradas devido à queda de neve, formação de gelo e vento forte, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.De acordo com a fonte, às 09h00, estavam encerrados os troços Piornos/Torre, Torre/ Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro, não havendo previsão para a sua reabertura.Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "agitação marítima forte na costa ocidental e descida de temperatura, bem como queda de neve nas regiões Norte e Centro, acima de 1.000 a 1.200 metros, descendo temporariamente a cota para 800/1.000 metros.Está ainda previsto "vento forte no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas até 95 quilómetros por hora, podendo atingir 110 quilómetros por hora nos pontos mais altos da serra da Estrela".Também em Aveiro houve registo de queda de neve na manhã desta quinta-feira.